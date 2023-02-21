Миранчук вышел на первое место по системе «гол+пас» в «Торино» в текущем сезоне Серии А

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отдал голевую передачу в матче Серии А.



Российский футболист вышел на первое место по системе «гол+пас» в своей команде в текущем сезоне чемпионата Италии. Игрок забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.



Также лидерами по результативности в «Торино» являются экс-игрок ЦСКА Никола Влашич (4+2) и нападающий Антонио Санабриа (5+1).



Напомним, завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» принимал «Кремонезе». Финальный свисток главного арбитра Джакомо Камплоне зафиксировал ничейный результат – 2:2



«Торино» набрал 31 балл и остался на девятой позиции в турнирной таблице Серии А. По-прежнему возглавляет чемпионат «Наполи» (62). Отрыв команды Лучано Спаллетти от «Интера» составляет 15 баллов.