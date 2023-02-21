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Мама Кокорина прокомментировала слухи о том, что форвард может получить гражданство Кипра

Мама Кокорина прокомментировала слухи о том, что форвард может получить гражданство Кипра
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Светлана Кокорина, мама российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, отреагировала на слухи о том, что футболист может получить гражданство Кипра.

«Всегда удивляюсь выдумкам наших СМИ и корреспондентов. Откуда столько фантазии? Про игру за Кипр и гражданство говорят неправду», — приводит слова Светланы Кокориной Sport24.

31-летний Кокорин присоединился к «Арису» перед началом текущего сезона, перейдя в кипрский клуб на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов.

В составе сборной России Кокорин принял участие в 48 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов.

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