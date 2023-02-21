Источник: экс-нападающего «Вольфсбурга» Крузе предлагали «Химкам» и «Торпедо»

Немецкого экс-нападающего «Вольфсбурга» Макса Крузе предлагали клубам, выступающим в чемпионате России.



По информации Metaratings, представители немецкого игрока предлагали его «Химкам» и «Торпедо».



О готовности Крузе приехать в Россию сообщил экс-спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин.



«В Россию готов ехать Макс Крузе, с чьим агентом меня уже давно связывают добрые отношения. Бывший игрок сборной Германии, в том сезоне забил 12 мячей в Бундеслиге. Но в России говорят: возраст, да и характер не тот», — приводит слова Ляпина Metaratings.



Крузе за карьеру также выступал в «Вердере», «Санкт-Паули», «Фрайбурге», мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Фенербахче». С ноября 2022 года нападающий пребывает в статусе свободного агента.

Новость по теме Перуанский форвард Йорди Рейна стал игроком «Торпедо»