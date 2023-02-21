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Тороп: стало очень грустно, когда из ЦСКА ушли Фернандес и Дзагоев

Тороп: стало очень грустно, когда из ЦСКА ушли Фернандес и Дзагоев
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Российский голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался об уходе защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева из столичной команды.

«На самом деле, когда многие уходили, включая Марио или Дзагоева, мне стало очень грустно. Из команды ушла целая эпоха. Это хорошие игроки для ЦСКА, очень жаль, что так сложилось. Но я надеюсь, что Марио вернётся. Он человек слова, и, как я понял, он сказал, что сделает так, как ему скажет тренерский штаб. Если он приедет, я буду очень рад», – приводит слова Торопа «РБ Спорт».

Напомним, Марио Фернандес объявил о приостановке карьеры в мае 2022 года, но в ноябре решил возобновить её, после чего подписал годичный контракт с «Интернасьоналом» на правах аренды.

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