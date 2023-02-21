Президент «Урала» — об уходе Гаджимурадова в аренду: парню играть надо, пусть доказывает!

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб отдал в аренду махачкалинскому «Динамо» своего полузащитника Рамазана Гаджимурадова. Ранее стало известно, что футболист ушёл в аренду до конца нынешнего сезона.
«У нас с Гаджимурадовым долгосрочный контракт, так что посмотрим, парню играть надо! Пусть доказывает, мы будем за ним смотреть. Если наберёт форму и тренерский штаб решит, что он готов выступать в нашей команде, то, конечно, мы его оставим. А чего ему сидеть на лавке? Тут он будет играть и постоянно получать игровую практику», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
Напомним, 25-летний Гаджимурадов не поехал на сборы с командой из Екатеринбурга. «Чемпионат» сообщал, что футболист не входит в планы главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко.
Рамазан Гаджимурадов стал игроком «Урала» в январе 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 13 матчах отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Ранее Гаджимурадов выступал в «СКА-Хабаровск» и «Велесе». Гаджимурадов является воспитанником московской Футбольной школы молодёжи.
- 21 февраля 2023
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