Семшов: меня в «Спартак» приглашали все тренеры — от Романцева до Лаудрупа

Бывший футболист сборной России, «Динамо», «Торпедо», «Зенита», ЦСКА и других клубов Игорь Семшов заявил, что его множество раз приглашали в «Спартак». Также он поделился воспоминаниями о переходе из «Торпедо» в ЦСКА.
«Александр Тарханов поверил в меня. Он меня подтащил к основному составу. Потом произошёл раскол в ЦСКА, когда большая часть футболистов ушла в «Торпедо». В ЦСКА пришёл Садырин, который начал заново создавать. Тяжело было пробиваться, не так много сыграл. Надо отдать должное руководству клуба, они меня с лёгкостью отпустили, несмотря на то что я был военнослужащим. Мне сказали, что на меня не рассчитывают, ставка делается на опытных футболистов.
Меня в «Спартак» приглашали все тренеры, начиная от Олега Ивановича (Романцева), закачивая Лаудрупом. Когда Валерий Георгиевич (Карпин) был гендиректором, я с ним три раза встречался. Не знаю, что не складывалось, у меня был контракт, все вопросы нужно было адресовать «Торпедо», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».
- 21 февраля 2023
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