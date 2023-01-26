Семшов: РФС должен отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под УЕФА

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов считает, что РФС должна отстаивать свою точку зрения в диалоге с УЕФА.
«Надежд не было, это все прекрасно понимали. Сколько так будет продолжаться? Эти консультации могут и годами длиться. С другой стороны, я согласен с Николаем Писаревым, который сказал, что, наверное, в первую очередь допустят юношей и женщин, а уже потом мужскую сборную России. Это так было и есть везде. Однако мы тоже должны отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под ту точку зрения, которую от нас хочет услышать УЕФА.
Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам. Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы умеем играть в футбол, мы умеем проводить большие турниры. И мы это доказывали. Мы на этих турнирах не являемся посторонними. Если вернемся к лету, это будет великолепно», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».
Напомним, 24 января, состоялась первая рабочая встреча между РФС и УЕФА по поводу возвращения сборной России и клубов к европейским турнирам.
- 26 января 2023
-
05:17
-
04:58
-
04:57
-
04:55
-
04:53
-
04:51
-
04:39
-
04:24
-
04:01
-
03:52
-
03:46
-
03:22
-
03:03
-
03:01
-
02:34
-
02:20
-
01:59
-
01:14
-
01:08
-
00:57
-
00:52
-
00:31
-
00:30
-
00:23
-
00:18
-
00:06
-
00:01
-
00:00
- 25 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:31
-
23:20
-
23:07
-
22:59