Семшов: РФС должен отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под УЕФА

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов считает, что РФС должна отстаивать свою точку зрения в диалоге с УЕФА.

«Надежд не было, это все прекрасно понимали. Сколько так будет продолжаться? Эти консультации могут и годами длиться. С другой стороны, я согласен с Николаем Писаревым, который сказал, что, наверное, в первую очередь допустят юношей и женщин, а уже потом мужскую сборную России. Это так было и есть везде. Однако мы тоже должны отстаивать свою точку зрения и не прогибаться под ту точку зрения, которую от нас хочет услышать УЕФА.

Не хочется футбол смешивать с политикой, но сейчас такое время, что она мешает этому виду спорта и спортсменам, особенно нам. Думаю, что в Европе тоже страдают, что у них нет наших команд, сборных и болельщиков. Мы умеем играть в футбол, мы умеем проводить большие турниры. И мы это доказывали. Мы на этих турнирах не являемся посторонними. Если вернемся к лету, это будет великолепно», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Напомним, 24 января, состоялась первая рабочая встреча между РФС и УЕФА по поводу возвращения сборной России и клубов к европейским турнирам.