Тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев отреагировал на сравнения с Курбаном Бердыевым

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев ответил на вопрос, как он относится к сравнениям с экс-наставником казанцев Курбаном Бердыевым, который зимой возглавил «Сочи».



«Доля истины в этом есть. Всё-таки я долгое время работал в дубле. Назвать себя его учеником я не могу – это должны делать учителя, которые выращивают их. Но я много общался с Черепановым, и он нам очень здорово помогал. Тогда, в 2003–2005 годах, мы тоже только начинали свой тренерский путь. Но думаю, что так можно сказать о целой когорте тренеров, которые, играя против Бердыева, переняли у него какие-то вещи. Тесного контакта у нас не было, но влияние на меня он оказал. А дальше… Я практичный человек, особо не фантазирую. Я понимаю, на каких качествах футболистов сыграть. Представляю, что они сейчас могут. Догадываюсь, как вытащить из них лучшее и скрыть недостатки. Я понимаю, что мне не дадут команду на 10 лет, чтобы я, как Фергюсон или Гвардиола, прививал стиль и философию с детского футбола. Я живу в реальности. Какую задачу поставили, ту и выполняю», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».



53-летний специалист в ноябре минувшего года был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев после ухода Леонида Слуцкого, а в январе был утверждён в этой должности, подписав контракт до конца сезона-2022/2023.



«Рубин» после 20 игр Первой лиги занимает третью позицию в турнирной таблице, набрав 37 очков. От лидера, «Балтики», казанцы отстают на четыре очка. 6 марта команда в игре 21-го тура встретится с «Кубанью» на выезде.

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