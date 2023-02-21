Юрий Уткульбаев: всегда мечтал стать тренером «Рубина». Теперь хочу вывести клуб в РПЛ
Поделиться
Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о своей профессиональной мечте.
«Есть ли у меня тренерская мечта? Она уже исполнилась. Я всегда мечтал быть главным тренером «Рубина». Сейчас хочется вывести клуб в РПЛ и там поработать с командой», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».
53-летний специалист в ноябре минувшего года был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев после ухода Леонида Слуцкого, а в январе был утверждён в этой должности, подписав контракт до конца сезона-2022/2023.
«Рубин» после 20 игр Первой лиги занимает третью позицию в турнирной таблице, набрав 37 очков. От лидера, «Балтики», казанцы отстают на четыре очка. 6 марта команда в игре 21-го тура встретится с «Кубанью» на выезде.
Комментарии
- 21 февраля 2023
-
12:12
-
12:10
-
12:07
-
12:03
-
11:55
-
11:47
-
11:41
-
11:39
-
11:31
-
11:26
-
11:17
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:56
-
10:35
-
10:33
-
10:21
-
10:17
-
10:05
-
10:04
-
09:55
-
09:53
-
09:39
-
09:39
-
09:31
-
08:57
-
08:55
-
08:48
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:15
-
08:07
Партнерский контент