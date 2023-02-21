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Юрий Уткульбаев: всегда мечтал стать тренером «Рубина». Теперь хочу вывести клуб в РПЛ

Юрий Уткульбаев: всегда мечтал стать тренером «Рубина». Теперь хочу вывести клуб в РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев рассказал о своей профессиональной мечте.

«Есть ли у меня тренерская мечта? Она уже исполнилась. Я всегда мечтал быть главным тренером «Рубина». Сейчас хочется вывести клуб в РПЛ и там поработать с командой», — приводит слова Уткульбаева «Татар-информ».

53-летний специалист в ноябре минувшего года был назначен исполняющим обязанности главного тренера казанцев после ухода Леонида Слуцкого, а в январе был утверждён в этой должности, подписав контракт до конца сезона-2022/2023.

«Рубин» после 20 игр Первой лиги занимает третью позицию в турнирной таблице, набрав 37 очков. От лидера, «Балтики», казанцы отстают на четыре очка. 6 марта команда в игре 21-го тура встретится с «Кубанью» на выезде.

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