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Захарян: не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам

Захарян: не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что не перейдёт в «Галатасарай», несмотря на многочисленные сообщения турецких СМИ.

«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Арсен Захарян не собирается менять своё решение и подписывать контракт с «Галатасараем», несмотря на сообщения в турецких СМИ о договорённостях между московским и турецким клубом.

Турецкие СМИ недавно опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру».

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