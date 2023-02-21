Захарян: не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что не перейдёт в «Галатасарай», несмотря на многочисленные сообщения турецких СМИ.
«Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам», — сказал Захарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Арсен Захарян не собирается менять своё решение и подписывать контракт с «Галатасараем», несмотря на сообщения в турецких СМИ о договорённостях между московским и турецким клубом.
Турецкие СМИ недавно опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру».
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