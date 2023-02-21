«Зенит» и «Фенербахче» в марте проведут благотворительный матч в Турции

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые в марте проведут благотворительный матч с «Фенербахче». Средства, полученные от этой игры, будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.
«Матч в Турции в двадцатых числах марта? Да, достигнута договорённость с «Фенербахче», что 23 марта состоится игра с одним из сильнейших клубов Турции, который продолжает участвовать в еврокубках. Это была совместная идея, и мы поддержали предложение турецкой стороны, что все средства, полученные в ходе этого матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения, которое не останавливается до сих пор.
Кто первый выступил с инициативой? Мы с «Фенербахче» ещё до землетрясения обсуждали возможность проведения товарищеской игры. После трагических событий, которые привели даже к приостановке чемпионата Турции, в ходе наших контактов было принято совместное решение провести такой матч», — приводит слова Медведева Sport24.
- 21 февраля 2023
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