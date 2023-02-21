«Арсенал» продлил контракт с Мохамедом Эльнени

Лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Новое трудовое соглашение 30-летнего египтянина рассчитано до конца сезона-2023/2024.



«Я горжусь тем, что представляю этот удивительный клуб с 2016 года. Дух и сплочённость, которые сейчас царят в нашей команде, настолько позитивны, что я очень счастлив продлить контракт», — приводит слова Эльнени пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что Мохамед Эльнени находится в рядах «канониров» дольше всех из действующих игроков команды. Он присоединился к «Арсеналу» в зимнее трансферное окно 2016 года, перейдя из швейцарского «Базеля». С тех пор египтянин провёл за лондонский клуб 155 матчей, в которых забил шесть голов и сделал 10 голевых передач. В текущем сезоне АПЛ Эльнени провёл пять игр, не отметившись голевыми действиями.