Бериша: в Швейцарии забывают наслаждаться жизнью. В России не забывают думать о себе

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал о разном менталитете людей в России и Швейцарии.
«В России все очень дружелюбны, относятся с уважением. Когда я только приехал сюда, я грустил, потому что впервые уехал куда-то из своей родной страны, немного боялся быть здесь. Но год за годом я ощущал себя лучше, сейчас могу назвать Россию своим вторым домом. Нет ничего, что мне не нравилось бы в вашей стране.
Мне нравится, что люди здесь хотят наслаждаться жизнью. Это очень важно, потому что мы не сможем ничего забрать с собой после того, как умрём. Россияне более свободны в своих желаниях. В Швейцарии, к примеру, люди слишком много думают, забывают наслаждаться жизнью. В России не забывают думать о себе, мне это нравится», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Бернардом Беришей читайте на «Чемпионате»:
- 21 февраля 2023
-
19:46
-
19:45
-
19:34
-
19:27
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:48
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:26
-
18:25
-
18:16
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:37
-
17:36
-
17:33
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54