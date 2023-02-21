Полузащитник «Сочи» Ушатов завершит сезон в «Енисее»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов перейдёт в красноярский «Енисей». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Ушатов на правах аренды перейдёт в красноярский клуб до конца сезона-2022/2023 с возможностью пролонгации аренды. «Сочи» пожелал игроку удачи и здоровья.

Ушатов перешёл в «Сочи» из «Твери» в 2022 году на правах свободного агента. В нынешнем сезоне игрок принял участие в семи матчах чемпионата России и четырёх матчах Кубка страны, отметившись двумя результативными передачами.

«Енисей» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона, набрав 34 очка в 20 играх. «Сочи» находится на девятом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 25 очков в 17 матчах сезона.