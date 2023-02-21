Форвард «Барселоны» Торрес поделился ожиданиями от ответного матча с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча команд закончилась результативной ничьёй — 2:2.

«Английская Премьер-лига – физически очень интенсивная лига, это правда, но у нас много талантливых игроков, и это тоже важно.

Матч с «Манчестер Юнайтед»? Нам придется бегать так, как будто завтра не наступит. Это будет игра, где нужно проявить своё терпение», — приводит слова Торреса Mundo Deportivo.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля и начнётся в 23:00 мск.

Видеообзор. «Барселона» — «Кадис». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.