В «Факеле» назвали бредом обвинения со стороны Украины в договорных матчах

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов отреагировал на обвинения в договорных матчах со стороны представителя Украинской ассоциации футбола.

«Я первый раз слышу об этом. Какой-то бред, даже не хочу это комментировать», — сказал Котов «РИА Новости».

Ранее председатель комитета по этике и честной игре при Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка заявил, что «Факел» является участником значительного числа подозрительных матчей. Также он заявил, что за воронежский клуб выступает футболист, дисквалифицированный на Украине за участие в договорных матчах.

«Факел» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда набрала 13 очков в 17 матчах.