«Вильярреал» продлил контракт с российским защитником Антоном Ефремовым

Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов, выступающий за молодёжную команду «жёлтой субмарины», подписал новый контракт с испанским клубом до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «Вильярреала» на официальном сайте.

19-летний Ефремов — воспитанник «Пари НН». С января по август 2019 года он был в академии «Локомотива», а затем год провёл в «Вильярреале». Следующий год он провёл в «Чертаново», а затем вновь вернулся в испанский клуб. Действующий контракт между сторонами истекал летом 2024 года. Отметим, что за вторую команду «Вильярреала» выступает другой российский футболист — полузащитник Никита Иосифов.

Антон Ефремов прошёл через молодёжные команды сборной России всех возрастов. К первой команде не привлекался.