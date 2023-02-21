Кузьмичёв: Иосифов не справился с требованиями тренера в «Вильярреале»

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о российском полузащитнике «Вильярреала» Никите Иосифове.
«Странно, что у Иосифова застопорилась карьера в Испании. Он даже за вторую команду «Вильярреала» практически не играет, к сожалению. Может, это связано с какой-то травмой, но я ничего не слышал по этому поводу. Никита рано уехал в Испанию. Тут, наверное, большую роль сыграло мнение его отца. Получилось так, что Иосифов не справился с требованиями тренера. Начало было хорошее, Никиту привлекали к работе с первой командой, выступал в товарищеских играх. Я расстроен в связи с этой ситуацией. Думал, что у Никиты всё сложится в «Вильярреале».
Надо понимать, где он продолжит карьеру в Европе. Многое зависит от тренера, насколько он в нынешней ситуации будет доверять молодому футболисту, тем более из России. Если в какой-то команде тренер будет рассчитывать на Никиту, возвращаться ему в Россию нет смысла. В Европе футбол другого уровня и качества», – приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
- 21 февраля 2023
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