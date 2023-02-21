Дудек: будет интересно следить за игрой Винисиуса, Нуньеса и Салаха

Бывший польский голкипер Ежи Дудек, выступавший за мадридский «Реал» и «Ливерпуль», перед встречей мадридского и мерсисайдского клубов поделился ожиданиями от игры.

«Мне будет интересно следить за Винисиусом, Дарвином Нуньесом и Мохамедом Салахом. Ключевым игроком «Реала» в прошлом году был Федерико Вальверде. Он соединял атаку и оборону, был на поле везде. Он держал темп матча на нужном уровне», – цитирует Дудека AS.

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Мадридский «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком». В Ла Лиге команда Карло Анчелотти занимает второе место. «Ливерпуль» вышел из группы с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс» со второго места.