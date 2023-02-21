Дудек: будет интересно следить за игрой Винисиуса, Нуньеса и Салаха
Поделиться
Бывший польский голкипер Ежи Дудек, выступавший за мадридский «Реал» и «Ливерпуль», перед встречей мадридского и мерсисайдского клубов поделился ожиданиями от игры.
«Мне будет интересно следить за Винисиусом, Дарвином Нуньесом и Мохамедом Салахом. Ключевым игроком «Реала» в прошлом году был Федерико Вальверде. Он соединял атаку и оборону, был на поле везде. Он держал темп матча на нужном уровне», – цитирует Дудека AS.
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Мадридский «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком». В Ла Лиге команда Карло Анчелотти занимает второе место. «Ливерпуль» вышел из группы с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс» со второго места.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:04
- 21 февраля 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:43
-
23:39
-
23:24
-
23:18
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:02
-
22:54
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:44
-
21:42
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
20:58
-
20:40
-
20:39
Партнерский контент