«Поэтому он не играет, а участвует в разных шоу». В «Волге» ответили Слуцкому на критику

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов прокомментировал слова бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о состоянии поля на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске, на котором пройдёт матч Фонбет Кубка России «Волга» —«Зенит».
«Слуцкого послушать: у нас в стране на половине полей играть нельзя. Поэтому он сейчас и не играет, а участвует в разных шоу. Или поле плохое, или судьи судить не умеют — так всю осеннюю часть у него было.
Про поле это сугубо его личное мнение. Непосредственно к матчу с «Зенитом» приезжала комиссия, его три раза инспектировали. Решение вы знаете. За газоном следят специалисты стадиона, агроном. Его готовят к кубковому матчу в соответствии с графиком работ. Наверное, знают, что делают. Мы к матчу готовы», — приводит слова Савинова Sport24.
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