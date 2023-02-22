«Поэтому он не играет, а участвует в разных шоу». В «Волге» ответили Слуцкому на критику

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов прокомментировал слова бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о состоянии поля на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске, на котором пройдёт матч Фонбет Кубка России «Волга» —«Зенит».

«Слуцкого послушать: у нас в стране на половине полей играть нельзя. Поэтому он сейчас и не играет, а участвует в разных шоу. Или поле плохое, или судьи судить не умеют — так всю осеннюю часть у него было.

Про поле это сугубо его личное мнение. Непосредственно к матчу с «Зенитом» приезжала комиссия, его три раза инспектировали. Решение вы знаете. За газоном следят специалисты стадиона, агроном. Его готовят к кубковому матчу в соответствии с графиком работ. Наверное, знают, что делают. Мы к матчу готовы», — приводит слова Савинова Sport24.