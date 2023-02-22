Бензема: после первых 15 минут игры мы показали настоящий «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал победу испанской команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (5:2).
«Это был важный для нас вечер, и я хотел бы посвятить наше выступление покойному почётному президенту Амансио. Эта победа для него — от нас. Мы играли индивидуально и забивали голы. Мы снова хотим выигрывать в Лиге чемпионов.
Старт был не лучшим, мы знали, что против нас играет команда, которая любит оказывать большое давление. Но после 15 минут мы показали настоящий «Реал».
В футболе всегда непросто. Они вышли лучше подготовленными к старту матча и забили дважды. Но когда пришло время сделать больше — мы сделали.
В футболе может случиться что угодно. Мы хорошо выступили, но собираемся провести ещё одну отличную игру на «Бернабеу», — приводит слова Карима Бензема AS.
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