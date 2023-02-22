«Айнтрахт» — «Наполи»: видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Вчера, 21 февраля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Сыграли местный «Айнтрахт» и «Наполи» из итальянского Неаполя. Финальный свисток Артура Диаша зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
На 36-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, однако «Наполи» всё же вышел вперёд в первом тайме: с паса Ирвина Лосано отличился Виктор Осимхен. На 58-й минуте красную карточку получил нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Спустя семь минут Джованни Ди Лоренцо откликнулся на пас Кварацхелии и сделал счёт 2:0.
Обслуживала матч «Айнтрахт» — «Наполи» португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогали ему Паулу Соареш и Педру Рибейру. Резервный судья: Фабиу Вериссиму. Арбитр VAR — Тьяго Мартинш, его помощник — Жоау Пинейру.
- 22 февраля 2023
-
03:21
-
03:13
-
03:10
-
02:32
-
02:25
-
02:22
-
02:18
-
02:09
-
01:58
-
01:45
-
01:33
-
01:28
-
01:23
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:52
-
00:41
-
00:29
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:04
- 21 февраля 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:43
-
23:39
-
23:24
-
23:18
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:02
-
22:54
-
22:48