Чорлука — о немцах в «Локо»: я был в шоке от их отношения. Может, они думали, что мы тупые

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывших немецких топ‑менеджерах клуба Томасе Цорне и Ральфе Рангнике,

«Мне всё было понятно, когда я закончил карьеру и Марко Николич пригласил меня в тренерский штаб. Уже на сборах было видно, что они просто ждут возможности уволить тренера. Может, они думали, что мы тупые. За 10 дней стало понятно, что поддержки от этих людей, которые должны прикрывать твою спину, нет. Нужно общаться с руководством по игрокам и усилениям, а там против тебя, считай, подкаты делают в ноги.

Я был в шоке от их отношения к тренерам и игрокам. Рангник, который за семь дней ни с кем ни разу не поздоровался — это вообще смешно. Он приехал спасать футбол, построить сумасшедший проект. Ну ты хотя бы скажи: «Привет, я — Ральф Рангник, я сейчас главный, всё решаем». А он просто ходил молча где-то у поля. Честно, смешно. Мне уже тогда всё стало понятно. Было лучше уйти самому, чем ждать, пока меня уволят. Зачем мне это? От таких людей мне деньги не нужны. У меня были и личные причины в Хорватии, но я и без них ушёл бы», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: