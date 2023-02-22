Борис Игнатьев: я бы хотел, чтобы Дзюба поддержал своё доброе футбольное имя

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Хочется посмотреть на ту работу, которую команды проделали во время зимнего перерыва. И с точки зрения качества игры, и с точки зрения новых фамилий, появившихся в этих командах. Одна из них — Дзюба, вернувшийся в российский чемпионат. Я считаю, что футбол — такая вещь, в которой нужно каждый день подтверждать свой статус. Примеров достаточно, когда великие и, казалось бы, незыблемые личности, казалось, никогда не уйдут, а так и будут вместе с нами формировать футбольный дух. Но и Стрельцов ушёл, и Дзюба когда‑нибудь уйдет. Надеюсь, не сейчас.

Сравнил Дзюбу со Стрельцовым? Я не к тому, что они где‑то схожи в футбольном плане. Понятно, что Дзюбе до Стрельцова как до луны. Я к тому, что раньше были Стрельцов, был Симонян, они ушли. Так и Дзюба: он ушёл, теперь — вернулся, и должен подтвердить, что пришёл не зря. Дай бог, чтобы это была не ошибка.

Дзюба сделал многое для российского футбола, много игр разукрасил. Теперь все дело за ним: способен ли он вернуться на тот уровень, на котором был? 34 года для современного футбола — это далеко не пенсия, сегодня достаточно примеров игроков, успешно выступающих в куда более почтенном возрасте. Хотелось, чтобы он принес «Локомотиву» определенные дивиденды. Его прошлое даёт основание надеяться, что это произойдет. Я бы хотел, чтобы Дзюба поддержал своё доброе футбольное имя и собрал в Черкизове аудиторию. Как бы кто ни хотел, зрители в нашем футболе ходят на личности и на результат», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».