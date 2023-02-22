Клаудиньо рассказал, почему остался в «Зените», несмотря на интерес зарубежных клубов

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об интересе зарубежных клубов в зимнее трансферное окно.
Слухи про интерес «Палмейраса» и «Марселя»? Да, эти клубы действительно проявляли реальный интерес, но я считаю так (и, на мой взгляд, это абсолютно открытая и честная позиция): если «Зенит» получит предложение, которое полностью устроит клуб и меня, я не сочту чем-то зазорным его принять. Но если когда-то и придёт время покинуть «Зенит», то я сделаю это не через чёрный ход, а с поднятой головой, в открытую дверь. Этой зимой я прекрасно понимал, что у меня впереди важные полгода, мне очень хочется вписать своё имя в историю клуба и стать одним из тех, кто поможет команде завоевать десятое чемпионство, и, соответственно, добраться до второй звезды, поэтому я здесь. Повторюсь, у меня были конкретные предложения, но осознание того, что моя миссия в «Зените» ещё не выполнена, оказалось сильней.
Я очень благодарен за то, как клуб и город приняли меня, с первого мгновения, как я только вышел из самолёта в Санкт-Петербурге, чувствую себя здесь максимально комфортно, так что моё решение остаться в «Зените» — своего рода благодарность клубу. Играть в «Зените», приносить радость болельщикам — вот моя мотивация быть здесь. У нас прекрасная команда, замечательный состав, много бразильцев, с которыми нам вместе очень комфортно. Да, печально, что нет еврокубков, мы заслужили и заслуживаем, чтобы играть там, но от нас здесь ничего не зависит. Я счастлив в «Зените», меня абсолютно всё устраивает в Санкт-Петербурге, поэтому решение переподписать летом контракт далось мне легко, ничего сложного в этом вопросе для меня не было», — приводит слова Клаудиньо Вobsoccer.
- 22 февраля 2023
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