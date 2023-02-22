«Кому нужен этот цирк?» Чорлука высказался об увольнении Кучука из «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался об истории с увольнением с поста главного тренера команды белорусского специалиста Леонида Кучука.
«Мы ужасно играли, уступили киприотам («Аполлону» (1:4) – Прим. — «Чемпионата») в Лиге Европы. В России нет терпения. Здесь после двух-трёх поражений сразу начинаются разговоры о кризисе, сразу начинают кого-то менять, увольнять. Никто не даёт шанс выбраться из кризиса. Конечно, игроки это читают, слушают, на них это сказывается. За всё время в России мне это казалось в странным. В Англии всегда дают время.
Я не знал, что Кучука после увольнения тогда даже на базу не пустили. Мне потом уже кто-то сказал. Если бы я был на месте Кучука, я бы не поехал тогда на базу. Зачем? Кому нужен этот цирк? Тем более все тогда были на стороне Кучука, его любили фанаты», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:
- 22 февраля 2023
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