Чорлука вспомнил, как Смородская выписала ему самый большой штраф в истории «Локомотива»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился воспоминаниями об истории, когда бывший президент клуба Ольга Смородская выписала ему самый большой штраф за всё время.

«Помню, как Смородская выписала мне самый большой штраф в истории «Локомотива». При Биличе мы обыграли «Рубин» 1:0, и после матча я улетел в Хорватию и никому про это не сказал. Думал, успею вернуться к тренировке, но не успел. И никто не знал, где я. Звонили, искали меня. Потом через день я вернулся, пришёл на занятие, и Ольга Юрьевна начала мне высказывать: «Ты нормальный?! Мы обзвонили все больницы, звонили всем подряд, а ты не отвечаешь!» Какой был штраф? Лучше не говорить, ха-ха. Но я знаю, что после меня несколько игроков тоже как-то улетели из команды, никому не сказав. Я сразу спросил: «Какой у них штраф?» И Смородская ответила, что меньше, чем у меня, потому что во время моего проступка Билич сказал: «Пусть у него будет самый большой штраф! Зато он это запомнит и больше так никогда не сделает». После этого я действительно так больше не делал, всегда звонил и предупреждал», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: