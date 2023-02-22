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Чорлука — о Рангнике: неужели «Локомотив» болел и его надо было лечить? Не было такого

Чорлука — о Рангнике: неужели «Локомотив» болел и его надо было лечить? Не было такого
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о периоде работы в клубе Ральфа Рангника на посту директора по спорту и развитию.

«У Рангника был удачный опыт с «Лейпцигом». Окей, но это четвёртая лига. У них был дух победителя? Не было ничего. Клуб построили на земле. Покупаешь лучших игроков в третьей лиге, поднимаешься и идёшь на следующий уровень. Но теперь ты пришёл куда? В команду, где уже был дух победителя. Команда выигрывала чемпионат России и другие трофеи, выступала в Лиге чемпионов. Неужели «Локомотив» болел и его надо было лечить? Не было такого. Они хотели сделать «Лейпциг». Только «Локо» уже был «Лейпцигом». Уже находился на таком высоком уровне», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому, и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
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