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«Россия много боялась». Чорлука — о победе Хорватии в матче за выход на ЧМ-2022

«Россия много боялась». Чорлука — о победе Хорватии в матче за выход на ЧМ-2022
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о победе сборной Хорватии над сборной России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

«Окей, Кудряшов забил сам, но мы были сильнее. Погода играла нам не на пользу, мы создавали моменты. Мы старались играть в футбол, а вы – нет. По лицам российских игроков было видно, что им что-то мешает, чтобы расслабиться. И мы это, конечно, использовали. Если бы не погода, то забили бы сборной России четыре-пять голов. Но это не значит, что ваша команда слабая. Просто Россия очень много боялась: решающий матч, у вас на два очка больше, проигрывать нельзя. Получилось, что качественную команду в самый важный момент подвела психология. Почему так случилось, возможно, ответит Валерий Карпин», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

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