Ведран Чорлука: раньше Хорватия в себя не верила. Теперь знаем, что мы — топ-сборная

Бывший защитник московского «Локомотива», ныне тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука высказался об успешных выступлениях своей национальной команды на двух последних чемпионатах мира.

«У нас высокая степень уверенности. Кто-то скажет, что мы о себе высокого мнения, но нет – речь о том, что мы хороши. Мы перед этим чемпионатом посмотрели, где мы играем. Если этот игрок каждый год выигрывает Лигу чемпионов, а этот – чемпионат Италии, этот – Англии. Что я ему должен сказать перед ЧМ? «Прошли группу и супер»? Зачем? Они всю жизнь побеждают, играют в топ-клубах.

Мы как тренеры сборной должны поставить команду: мы – топ-сборная. Играем с Бразилией? Да. Играем с другой топ-сборной? Хорошо. Мы можем выиграть, всё. У нас просто есть уверенность, что мы – топ. И мы это себе не придумали, так есть на самом деле. Сейчас мы в это верим, а раньше не верили. Поэтому проиграли Турции на Евро-2008 по пенальти – потому что пропустили на последней минуте, потому что держались за голову всё оставшееся время, даже во время пенальти.

Мы всё это поняли только через много поражений – в том числе от Португалии на последних минутах на Евро-2016. Мы бы дальше с кем играли? Польша и после Уэльс? Ну так вот ты и в финале. Из этих и других ситуаций мы извлекли урок: раньше мы не верили в себя. Португалия закончила третьей в группе без побед, а мы стали первыми в группе с Испанией. И их мы уважаем больше, чем себя! Но сейчас это изменилось – уверенность у нас максимальная», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: