Сын Антона Бобра перешёл в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о подписании 17-летнего полузащитника Ивана Бобра. Стороны заключили контракт сроком на два года. Отметим, что Иван является сыном известного экс-футболиста самарского клуба Антона Бобра.

Подписание контракта с Иваном Бобром прокомментировал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

«Иван — перспективный футболист. У нас была возможность познакомиться с ним на первом сборе, и мы считаем, что у него есть всё, чтобы прогрессировать и расти именно на родине – в Самаре. Это очень талантливый парень. Для нас важна и преемственность — каждый самарский болельщик знает Антона Бобра, отца Ивана, который успешно выступал за «Крылья» в течение многих лет. Желаем Ивану удачи в «Крыльях», — приводит слова Андреева официальный сайт клуба.

Напомним, «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарская команда набрала 20 очков в 17 матчах чемпионата.