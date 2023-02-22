Сын Антона Бобра перешёл в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о подписании 17-летнего полузащитника Ивана Бобра. Стороны заключили контракт сроком на два года. Отметим, что Иван является сыном известного экс-футболиста самарского клуба Антона Бобра.
Подписание контракта с Иваном Бобром прокомментировал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.
«Иван — перспективный футболист. У нас была возможность познакомиться с ним на первом сборе, и мы считаем, что у него есть всё, чтобы прогрессировать и расти именно на родине – в Самаре. Это очень талантливый парень. Для нас важна и преемственность — каждый самарский болельщик знает Антона Бобра, отца Ивана, который успешно выступал за «Крылья» в течение многих лет. Желаем Ивану удачи в «Крыльях», — приводит слова Андреева официальный сайт клуба.
Напомним, «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарская команда набрала 20 очков в 17 матчах чемпионата.
- 22 февраля 2023
-
15:40
-
15:35
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:30
-
14:24
-
14:22
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:30
-
13:08
-
13:05
-
13:00
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:40
-
12:35
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:03
-
11:56