«Крылья Советов» объявили о переходе Александра Зуева

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Зуев перешёл в «Крылья Советов».
«26-летний полузащитник Александр Зуев стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал контракт с нашей командой до конца сезона-2022/2023. Зуев уже выступал за «Крылья» в сезоне-2016/2017. Тогда он провёл за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.
Последний клубом Зуева были «Химки», он также выступал за московский «Спартак», «Ростов», «Рубин». За последние два клуба Александр сыграл более 120 матчей в чемпионате России», — гласит заявление пресс-службы «Крыльев Советов».
Ранее сообщалось, что игрок расторг контракт с «Химками», за которые выступал в первой части РПЛ.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зуев принял участие в 14 матчах в составе «Химок», не сумев отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.
- 21 февраля 2023
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