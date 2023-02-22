«Зенит» проведёт благотворительный матч с «Фенербахче»

«Зенит» объявил, что сыграет благотворительный матч с турецким «Фенербахче». Игра состоится 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции. Точной информации о времени проведения матча пока что нет.

Напомним, после 17 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах. На втором месте располагается московский «Спартак» (36). Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35). На четвёртом и пятом местах московские ЦСКА и «Динамо» — у обеих команд по 29 очков в активе.