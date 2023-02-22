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Румменигге: Месси или Марадона? Диего избивали на поле, Лео защищают судьи

Румменигге: Месси или Марадона? Диего избивали на поле, Лео защищают судьи
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Бывший генеральный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сравнил аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и его соотечественника Диего Марадону, заявив, что второй остаётся для немца величайшим игроком в истории.

«Марадона и Месси — два разных игрока. Диего на поле постоянно избивали соперники. Месси защищён правилами и судьями, как только его трогают, то арбитры свистят фол. Я не говорю о его талантах, он абсолютный чемпион, но для меня Марадона остаётся величайшим игроком в истории», — приводит слова Румменигге Corriere dello Sport.

Легендарный Марадона стал чемпионом мира со сборной Аргентины в 1986 году. Аргентинцам удалось повторить это достижение только в 2022 году, когда капитаном команды был Лионель Месси. Форвард «ПСЖ» является единственным в истории семикратным обладателем «Золотого мяча».

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