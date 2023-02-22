«Не всё проходило гладко». Илья Геркус подвёл итоги своей деятельности в «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал новость о своём уходе из клуба 1 марта 2023 года.

«Друзья! Так вышло, что как раз шесть месяцев назад я вступил в должность президента «Торпедо», а сегодня мы объявили о расставании. Это был непростой во всех отношениях период – команда терпела неудачи, перестраивалась на ходу, менялись игроки и тренеры. Работе по выживанию было посвящено всё моё время и все усилия. В то же время клубу надо было обживаться в Премьер-Лиге, на новом-старом стадионе «Лужники», привлекать и удерживать людей, рассказывать им о бренде и великой истории Торпедо. Жизнь в Премьер-Лиге это то, чего клуб был лишён долгие годы и большинства обычных и даже обыденных функций, процессов и структур, того, что давно стало нормой для других клубов РПЛ, в «Торпедо» не было. Строительством и развитием этих структур тоже необходимо было заниматься. Запустил процесс написания долгосрочного позиционирования клуба и его стратегии.

Не всё проходило гладко, были сложности, поэтому могу сказать, что решение о расставании не было абсолютно спонтанным – оно назревало и было принято некоторое время назад. Увы, но после раздумий понял, что другого выбора у меня нет.

Могу сказать, что я до последнего момента оставался честен перед великим брендом «Торпедо», его болельщиками и историей. Уверен, что сделал максимум возможного. Команде желаю удачи, результатов, которые помогут сохранить прописку в Премьер-Лиге, болельщикам – испытывать радость и гордость за клуб. Удачи!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Геркус пришёл в «Торпедо» летом 2022 года. В текущем сезоне автозаводцы замыкают таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав после 17 сыгранных матчей лишь шесть очков.