Ширер: «Ливерпуль» отвратительно оборонялся в матче с «Реалом»

Бывший английский нападающий Алан Ширер прокомментировал выступление «Ливерпуля» в первом матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Победу одержали гости со счётом 5:2.

«Ливерпуль» отвратительно оборонялся. На высоком уровне за простые ошибки в защите наказывают. Когда Милитао вбегает в твою штрафную, а в четырёх метрах вокруг никого нет из защитников, нельзя винить в этом опорников», – цитирует Ширера BBC.

На 48-й минуте второго тайма Эдер Милитао вывел гостей вперёд после подачи штрафного. На 56-й минуте Карим Бензема забил после рикошета, а на 67-й минуте француз отправил в сетку ещё один мяч. Ответный матч состоится 15 марта.

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