Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча с «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча в рамках 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» (1:1).

«Независимо от того, с кем мы играем, дома или на выезде, структура игры должна быть одинаковой. Должны продолжать верить в то, что можем создавать моменты, забивать и выигрывать матчи. И мы должны вместе очень хорошо обороняться. Потом уже оцениваем результат. Понятно, что это был кубковый матч. Нас ждёт ответная встреча. Она будет такой же напряжённой. Посмотрим. Надо улучшить форму, подойти ещё в более лучшем состоянии, чем сегодня.

Наша цель – играть качественно, быть единым целым. Смотреть вперёд не надо. Нужна концентрация на каждом моменте. В концовке произошёл эмоциональный момент, возникла потасовка. Может быть, чуть замёрзли команды, надо было потолкаться, чтобы согреться», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.