Видеообзор первого матча 1/4 Кубка России «Ростов» — «Урал»

Сегодня, 22 февраля, состоялся первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Ростов» принимал «Урал». Команды встретились на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 17:30 мск.
Первый тайм завершился с преимуществом екатеринбургской команды. Единственный мяч был забит на шестой минуте, когда нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал 11-метровый удар. Во втором тайме с выходом на поле Николая Комличенко «Ростов» перехватил инициативу. Благодаря этому на 67-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт — Даниил Уткин сделал навес свечой в штрафную площадь, где Комличенко открылся в свободной зоне и уверенно реализовал момент.
В оставшиеся минуты обе команды были близки к тому, чтобы вырвать победу, но счёт остался ничейным — 1:1. Следующая встреча состоится в понедельник, 27 февраля, начало — в 17:00 мск.
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