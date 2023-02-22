Комличенко признан лучшим игроком матча «Ростов» — «Урал»

Сегодня, 22 февраля, состоялся первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Ростов» сыграл вничью с «Уралом». В составе ростовчан автором гола стан нападающий Николай Комличенко, который по окончании матча был признан лучшим игроком на поле.

Комличенко начал встречу на скамейке запасных. Он вышел на поле сразу после перерыва, когда счёт был 1:0 в пользу «Урала». Форвард с первых минут стал угрожать воротам екатеринбургского клуба, и в конечном счёте его попытки помочь команде были вознаграждены. На 67-й минуте «Ростов» провёл атаку правым флангом, последовал навес свечой в штрафную от Даниила Уткина на Николая Комличенко — форвард открылся в свободной зоне и низом отправил мяч мимо голкипера Ильи Помазуна.

Ответная встреча между командами состоится в понедельник, 27 февраля. Начало — в 17:00 мск.