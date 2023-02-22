Дзюба признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба признан лучшим игроком четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». Спортсмен пополнил состав железнодорожников в феврале. Сам игрок не отметился результативными действиями в сегодняшнем противостоянии.

Футболист дебютировал за красно-зелёных в сегодняшнем матче. Он перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Текущий сезон нападающий начинал в турецком «Адана Демирспор». Команда Гильермо Абаскаля победила и приблизилась к выходу в следующий раунд Кубка России.

Счёт был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.