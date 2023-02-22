Гендиректор «Спартака» высказался о победе над «Локомотивом» в Кубке России
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о победе над «Локомотивом» в первом матче четвертьфинала Кубка России (1:0).
«Всегда хорошие эмоции от победы. Но от игры — двоякие. Почему? Немножко два разных тайма. Часть второго тайма осталась за «Локомотивом». Но при такой погоде психологически тяжело играть», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Единственный гол в матче забил полузащитник «Спартака» Данил Пруцев. Футболист забил красивым ударом из-за пределов штрафной. В концовке второго тайма счёт сравнял защитник «Локомотива» Станислав Магкеев, однако взятие ворот было отменено после видеопросмотра: нападающий железнодорожников Франсуа Камано оказался в офсайде.
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