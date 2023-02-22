Артём Дзюба: я — командный игрок. Нет панацеи забить только мне

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после встречи со «Спартаком» (0:1) в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) рассказал о желании играть не только ради своей личной результативности и забитых мячей, но и для командных достижений.

«Если партнёры сказали, что обещал забить в ответной игре, значит теперь будет так. Я не то что обещаю — задолжал. Буду в любом случае играть на команду — я командный игрок. Конечно, очень хотелось забить гол, был безумно счастлив, когда Мага забил. Нет панацеи забить только мне. Главное — играть на команду полезно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ответная встреча между команда состоится в понедельник, 27 февраля, начало в 20:00 по московскому времени.