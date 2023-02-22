Артём Дзюба: для меня честь играть за сборную России. Я скучаю по гимну своей страны

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, готов ли он вернуться в состав сборной России в случае проведения товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Ирака.

«Готов ли вернуться в сборную, если впереди матчи с Ираном и Ираком? Это ещё относительно очень нескоро. Я всегда говорил одну вещь: для меня честь играть за сборную России. Я скучаю по гимну своей страны. Ради этого в футбол и играют», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 22 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «Локомотив» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0, а единственный мяч забил полузащитник Данил Пруцев.