Джикия оценил решение Абаскаля выпустить в стартовом составе «Спартака» только россиян
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Капитан и центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение тренерского штаба красно-белых во главе с Гильермо Абаскалем выпустить в стартовом составе только российских игроков на первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с «Локомотивом» (1:0).
«В стартовом составе играли только россияне, потому что лучше адаптированы к холоду? Тренерский штаб выбрал такой состав: он доверяет, а мы работаем. Тут никаких совпадений и подоплёк точно не было. Все готовы выходить, побеждать и биться», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Ответная встреча между командами пройдёт в понедельник, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 20:00 мск.
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