Иван Игнатьев: что Дзюба добавил «Локомотиву»? Юмор

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, как отреагировал на приход в клуб форварда Артёма Дзюбы, а также ответил на вопрос, что экс-игрок «Зенита» добавил в раздевалку железнодорожников.

«Нормально отреагировал на приход Дзюбы. Понимаю ли, что буду получать меньше времени? Сезон длинный. Всё покажет игра. Каждый спортсмен хочет больше играть, а конкуренция — это хорошо. Что Дзюба добавил команде? Юмор», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Вчера, 22 февраля, состоялась первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Локомотив» принимал «Спартак». Встреча завершилась минимальным поражением железнодорожников — 0:1, единственный мяч забил хавбек красно-белых Данил Пруцев.