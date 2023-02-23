Иван Игнатьев: что Дзюба добавил «Локомотиву»? Юмор
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Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, как отреагировал на приход в клуб форварда Артёма Дзюбы, а также ответил на вопрос, что экс-игрок «Зенита» добавил в раздевалку железнодорожников.
«Нормально отреагировал на приход Дзюбы. Понимаю ли, что буду получать меньше времени? Сезон длинный. Всё покажет игра. Каждый спортсмен хочет больше играть, а конкуренция — это хорошо. Что Дзюба добавил команде? Юмор», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Вчера, 22 февраля, состоялась первая игра 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Локомотив» принимал «Спартак». Встреча завершилась минимальным поражением железнодорожников — 0:1, единственный мяч забил хавбек красно-белых Данил Пруцев.
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