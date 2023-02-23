Наставник «Лейпцига» — о ничьей с «Манчестер Сити»: до перерыва мы не были на уровне ЛЧ

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1).

«Провели два очень, очень разных тайма. В первом тайме у нас ничего не вышло, мы просто гонялись за мячом, были очень плохи, когда он у нас был. Второй был совсем другим, мы лучше владели мячом», отыграли лучше и сыграли так, как мы задумали. Если бы мы лучше владели мячом, то могли бы контратаковать соперника со своей половины поля, но мы быстро теряли мячи. До перерыва мы не были на уровне Лиги чемпионов во всех отношениях», — приводит слова Роуза официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится 14 марта в Манчестере, начало – 23:00 мск.

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