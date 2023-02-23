Экс-игрок «ПСЖ» и «Барселоны»: нужно знать, что Месси больше не сможет играть все матчи

Бывший футболист «ПСЖ» и «Барселоны» Людовик Жюли высказался о нападающем Лионеле Месси.

«Необходимо знать, что Месси больше не сможет играть все матчи. Например, иногда нужно будет отдыхать перед матчами Лиги чемпионов. Я вижу такой ритм — три матча и затем один отдых. Месси говорит, что всё ещё хочет играть за сборную Аргентины, и это может быть проблемой. После определённого возраста вы гораздо хуже восстанавливаетесь после усталости от долгих перелетов. Месси много критиковали его, но когда мы видим чемпионат мира, который он выиграл, потому что хорошо подготовился, это должно убедить «ПСЖ» продлить с ним контракт», — приводит слова Жюли Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 10 результативных передач.

Лионель Месси прилетел в Барселону