Экс-вратарь «Зенита»: в Финляндии у каждого клуба высшего дивизиона есть манеж

Российский легионер «Хонки» Максим Рудаков рассказал о том, как в Финляндии возобновляют сезон уже в конце января.
«У нас в Финляндии с конца января от нуля до минус одного градуса. Лёгкий дождик. Британский футбол, ха-ха. По всему миру глобальное потепление. Но соглашусь: это странно. В прошлые зимы тут было реально холодно, сугробы. А сейчас смотришь в окно: газон зелёный, чистый асфальт. Натуральное поле на базе уже в приемлемом состоянии, можно принимать соперников. Но Кубок лиги всё равно играем в основном в манежах — они здесь у каждого клуба есть.
Кубок лиги — по сути, предсезонный, но официальный турнир. Хорошая возможность почувствовать соревновательный нерв перед сезоном. Игра с перчинкой, что ли. Участвуют все команды высшей лиги. Год назад мы с «Хонкой» Кубок взяли. Для молодой команды такие успехи важны.
Манеж «Хонки» не совсем оборудован под официальные игры. Максимум человек 100–150 вмещает. А в чемпионате на нас полный стадион в прошлом сезоне ходил. 3300 человек — это биток. Люди с улицы, из-за заборов смотрели игры», — рассказал Максим в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 23 февраля 2023
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