Мейра: Тавареш – качественный игрок, который может построить хорошую карьеру

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о новичке московского «Спартака» Томаше Тавараше.
«Я думаю, это хорошее приобретение. Он прибыл из «Бенфики» и получил приглашение от Абаскаля, который тренировал его в «Базеле» и хорошо его знал. Конечно, он качественный игрок, который может построить хорошую карьеру в России. Я очень надеюсь, что в Москве и в Российской Премьер-Пиге у него всё будет в порядке.
Кто лучший португальский легионер, который когда-либо играл в России? Данни, без всяких сомнений», – приводит слова Мейры Metaratings.
Тавареш — 21-летний португалец, способный действовать на левом или правом фланге обороны. Томаш — воспитанник «Бенфики». До последнего времени права на игрока принадлежали лиссабонцам, при этом в прошлом сезоне он выступал в аренде за «Базель» под руководством Гильермо Абаскаля. У португальца есть большой опыт игры за сборные разных возрастов. Также он выступал в составе «Бенфики» и «Базеля» в еврокубках.
- 23 февраля 2023
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