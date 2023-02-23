Сулейманов оценил перспективы «Нижнего Новгорода» остаться в РПЛ

Нападающий ФК «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов поделился мыслями насчёт того, сможет ли его команда остаться в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, я не думаю о зоне вылета. У нас хорошая команда, молодые ребята показывают хороший футбол. Сейчас ещё присоединился Глушаков. Думаю, мы будем повыше в турнирной таблице», — приводит слова нападающего «Матч ТВ».

Также Сулейманов вспомнил свой дубль в ворота ЦСКА. Матч закончился со счётом 2:2.

«Замечательный такой момент, потому что за прошлый сезон я забил один гол. А в матче с ЦСКА забил дважды в ворота Акинфеева. У меня эмоции просто зашкаливали», — рассказал Сулейманов.

Тимур Сулейманов провёл 16 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.